В Китае рассказали, как технологии распознавания лиц помогают полиции

CA-NEWS (CA) - Технологии распознавания лиц необходимы правоохранительным органам в поиске преступников, для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, а также для анализа больших данных, это не является посягательством на неприкосновенность частной жизни, так как съемка ведется в общественных местах, рассказали РИА Новости компании-разработчики этих систем.

Технологии распознавания лиц, которые позволяют следить за передвижением человека и получать различные персональные данные, стали одним из главных трендов проходящей в эти дни в китайском Тяньцзине Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Корреспондент РИА Новости испытала на себе некоторые из них и выяснила, где и в каких сферах они внедрены.

Впечатляющие разработки продемонстрировала компания Huawei, которая создала специально для полиции систему распознавания лиц, по которой правоохранительные органы могут найти находящихся в розыске преступников.

"Камера способна за раз захватывать 200 лиц. В системе есть база данных лиц, находящихся в розыске. Система способна сопоставить фото и подать сигнал при совпадении", - рассказал РИА Новости представитель компании. Изображение корреспондента РИА Новости сразу же появилось на экране, как только она попала в зону обзора видеокамеры.

"Конечно, ваша фотография появилась, но так как вас нет в списке находящихся в розыске лиц, то и информации о вас не будет. В принципе, полиции и не нужна она. Эта система предназначена для других целей", - пояснил он. По его словам, проблемы с утечкой личной информацией возникнуть не может.

"В Китае к этому относятся нормально, ведь это делается из соображений безопасности. Вы вышли на улицу, эти камеры установлены в публичных местах, в общественных местах, где может вестись видеонаблюдение, ведь камеры не у вас в доме установлены", - добавил представитель Huawei.

Компания ZFC продемонстрировала систему распознавания лиц и видеонаблюдения, которая может устанавливаться в жилых домах, а также в офисных зданиях для обеспечения безопасности, и способна зафиксировать даже движения.

"Например, в офисе после определенного времени не должно быть людей. Если же в помещении кто-то ходит, то система может зафиксировать даже движения и подать сигнал в отдел внутренней безопасности", - рассказал РИА Новости представитель компании. По его словам, при ведении видеосъемки записывается также и звук.

"Мы в Китае считаем, что если ты ничего плохого не сделал, то тебе нечего бояться. Съемка ведется в публичном месте, не у вас в доме", - заявил представитель ZFC, отвечая на вопрос о том, как он относится к постоянной видеослежке.

Однако подобные системы предназначены не только для обеспечения безопасности, но для сбора и анализа персональных данных.

Инженеры Института электроники и информационных технологий Университета Цинхуа предоставили систему, которая способна распознавать по фотографии возраст, пол, цвет кожи и даже выражение лица. Информация, полученная по фотографии корреспондента РИА Новости, была точной практически на 100%. По словам представителя компании, иногда бывают огрехи в определении возраста и пола, но в целом система демонстрирует высокую точность сбора данных.

"С помощью этой системы мы можем проанализировать данные о посетителях магазинов, супермаркетов, какого они пола, возраста и так далее", - рассказал он. После анализа данных, можно предлагать более целенаправленно продвигать товары и услуги.

Вне зависимости от того, нравится или нет человеку, что за каждым его шагом ведется слежка, инженеры уверены, что в будущем технологии распознавания лиц получат еще более широкое применение.