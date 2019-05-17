Рахмон предложил создать в Душанбе Антинаркотический центр в формате ШОС

CA-NEWS (TJ) - Глава Таджикистана Эмомали Рахмон считает необходимым создание специальной группы из числа представителей правоохранительных органов стран т.н. «Северного маршрута» при поддержке ООН и с привлечением экспертов для исследования проблемы незаконного оборота наркотиков на этом направлении.

Об этом таджикский президент заявил 17 мая на пленарном заседании Конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе против терроризма и источников его финансирования, в том числе незаконного оборота наркотиков и организованной преступности». Мероприятие организовано правительством Таджикистана совместно с ООН, Европейским союзом, ОБСЕ и другими международными партнёрами. В конференции принимают участие представители 50 государств и более 27 международных и региональных организаций.

Рахмон подчеркнул, что Таджикистан также предложил создать в Душанбе Антинаркотический центр в формате Шанхайской организации сотрудничества. «Только в прошлом году у нас было проведено 67 операций против контрабандистов наркотиков», - отметил он, добавив, что контрабанда наркотиков через территорию Таджикистана, который входит в «Северный маршрут», имеет тенденцию к ослаблению.

Незаконный оборот наркотиков, по словам Рахмона, наряду с торговлей людьми и контрабандой культурно-исторических памятников и ценностей, является одним из основных источников финансирования терроризма. Он упомянул, что в Таджикистане «все разновидности и формы финансирования терроризма признаны преступлением».