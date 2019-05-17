Экспорт раннего лука в Таджикистане в этом году вырос в 16 раз

CA-NEWS (TJ) - По состоянию на 1 мая 2019 года из Согдийской области Таджикистана экспортировано 16233 тонны раннего лука, что более чем 16 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда за пределы республики было отгружено 996 тонн. В денежном выражении отгруженный в нынешнем году лук оценивается в $711 тысяч, что на $653 тысячи больше чем на 1 мая 2018 года. Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства Согдийской области, передает EastFruit.

Трейдеры свозят приобретенный у фермеров лук, на железнодорожную станцию Гулякандоз. Здесь продукция еще раз сортируется. Качественный крупный лук отправляется на экспорт, остальная часть продукции поступает в торговую сеть республики.

Лук, выращенный таджикскими фермерами, экспортируется в нынешнем году, в основном, в регионы России.