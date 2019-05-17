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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе прошли первые политические консультации между МИД Таджикистана и Эстонии

CA-NEWS (TJ) -  16 мая в Душанбе прошли первые политические консультации между министерствами иностранных дел Таджикистана и Эстонии. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по состоянию и перспективам развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и правовой сферах, сообщает CA-News со ссылкой на МИД РТ.

Также были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в рамках Стратегии Европейского Союза для Центральной Азии и международных организаций.

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