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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Тайваня первым в Азии узаконил однополые браки

CA-NEWS (CA) -  Парламент Тайваня первым в Азии узаконил однополые браки, сообщает BBC.

Согласно принятому закону, пары смогут подавать заявки на регистрацию в местном «реестре браков» и официально создавать семьи. В документе прописаны права однополых пар, в том числе право на наследство.

В 2017 году конституционный суд изменил определение брака в гражданском кодексе как союза исключительно между мужчиной и женщиной. Парламенту дали два года для принятия изменений.

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