Парламент Тайваня первым в Азии узаконил однополые браки

CA-NEWS (CA) - Парламент Тайваня первым в Азии узаконил однополые браки, сообщает BBC.

Согласно принятому закону, пары смогут подавать заявки на регистрацию в местном «реестре браков» и официально создавать семьи. В документе прописаны права однополых пар, в том числе право на наследство.

В 2017 году конституционный суд изменил определение брака в гражданском кодексе как союза исключительно между мужчиной и женщиной. Парламенту дали два года для принятия изменений.