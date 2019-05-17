В Узбекистане осуждают родителей, назвавших тройняшек в честь президента, назвав это «вымогательством»

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане родители, назвавшие своих тройняшек в честь президента Шавката Мирзиёева, и руководство городов и областей, подарившие этим родителям автомобили, подверглись критике в СМИ. ​

В Узбекистане стало традицией, когда при рождение тройняшек их называют Шавкат, Миромон и Мирзиё в честь главы государства и дарят родителям автомобили, пишет 16 мая издание «Даракчи».

Газета назвала эту традицию «открытым вымогательством». «За один только квартал было 9-10 сообщений о рождении тройняшек и мы очень рады этому. Да, если смотреть со стороны, это радостное событие. Руководство (городов и областей - прим.ред.) щедро на подарки! Но ... Неужели никто не видит в этом очень постыдную ситуацию?! Не пахнет ли тут бесстыдством, вымогательством, наглостью и дармоедством? Не кажется ли, что проявляемые в этих случаях щедрость и благодеяния, поощряют отсутствие достоинства и низменность побуждений?», - пишет автор заметки.

В статье поведение хокимов (глав) областей и районов, которые дарят автомобили родителям тройняшек, оценивают как «попытку завоевать себе очко». В сообщении отмечается, что пришло время положить конец этому «открытому вымогательству».

Отметим, что за полтора года новорожденных тройняшек 11 раз назвали Шавкатом, Миромоном и Мирзиё в честь президента Узбекистана. Во всех этих случаях семьи получали в подарок автомобили.