РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане осуждают родителей, назвавших тройняшек в честь президента, назвав это «вымогательством»

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане родители, назвавшие своих тройняшек в честь президента Шавката Мирзиёева, и руководство городов и областей, подарившие этим родителям автомобили, подверглись критике в СМИ. ​

В Узбекистане стало традицией, когда при рождение тройняшек их называют Шавкат, Миромон и Мирзиё в честь главы государства и дарят родителям автомобили, пишет 16 мая издание «Даракчи».

Газета назвала эту традицию «открытым вымогательством». «За один только квартал было 9-10 сообщений о рождении тройняшек и мы очень рады этому. Да, если смотреть со стороны, это радостное событие. Руководство (городов и областей - прим.ред.) щедро на подарки! Но ... Неужели никто не видит в этом очень постыдную ситуацию?! Не пахнет ли тут бесстыдством, вымогательством, наглостью и дармоедством? Не кажется ли, что проявляемые в этих случаях щедрость и благодеяния, поощряют отсутствие достоинства и низменность побуждений?», - пишет автор заметки.

В статье поведение хокимов (глав) областей и районов, которые дарят автомобили родителям тройняшек, оценивают как «попытку завоевать себе очко». В сообщении отмечается, что пришло время положить конец этому «открытому вымогательству».

Отметим, что за полтора года новорожденных тройняшек 11 раз назвали Шавкатом, Миромоном и Мирзиё в честь президента Узбекистана. Во всех этих случаях семьи получали в подарок автомобили.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • История о том, как монголка договорилась с талибами о вакцинации более 1 млн детей
  • Жизнь в Центральной Азии: Как живут центральноазиатские цыгане
  • США внесли Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×