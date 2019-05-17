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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Соглашения на сумму около $9 млрд подписаны в рамках Kazakhstan Global Investment Roundtable

CA-NEWS (KZ) -  Соглашения на сумму около 9 млрд долларов США подписаны в рамках Kazakhstan Global Investment Roundtable, сообщает МИД.

Участниками достигнуты инвестиционные договоренности и подписаны коммерческие соглашения по 45 проектам на сумму 8,9 млрд. долларов США.

KGIR - ежегодное инвестиционное событие в Казахстане. Мероприятие проходит при участии премьер-министра Казахстана, первых руководителей ТНК, крупных инвесторов, международных организаций, экспертов, государственных организаций, бизнес-сообщества и СМИ.

В ходе KGIR-2018 подписано 32 коммерческих документа на общую сумму 4,7 млрд. долларов США между казахстанскими и иностранными компаниями.

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