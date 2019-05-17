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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии начнутся работы по установлению запасов метанового газа в месторождении Таван толгой

CA-NEWS (MNG) -  17 мая в Монголии, компания «Эрдэнэс Метан» и австралийская «Жейд Метан» подписали инвестиционное соглашение по установлению запасов метанового газа в угольных пластах месторождения «Таван толгой». Документ подписан исполнительными директорами компаний, сообщает Монцамэ.

Согласно этому документу, австралийская компания проведет точную оценку ресурсов метана угольных пластов.

В прошлом году «Эрдэнэс Метан» объявила открытый международный тендер по выбору инвестора для разработки ТЭО и проведения разведочных работ на месторождении «Таван толгой», в котором победила «Жейд Метан».

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