Гражданин Афганистана арестован в Термезе за попытку дать взятку председателю суда

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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане задержан гражданин Афганистана, который пытался подкупить председателя Термезского районного суда по уголовным делам.

Как сообщила 16 мая пресс-служба Верховного суда, 21-летний Б.Н. из Хайратона (Афганистан) был «задержан в момент дачи взятки в размере 500 долларов США председателю суда прямо в рабочем кабинете».

Сообщается, что операцию по задержанию провели сотрудники Сурхандарьинской областной прокуратуры, Термезской районной прокуратуры и Термезского районного управления по борьбе с экономическими преступлениями.

Верховный суд еще не прокомментировал о роли судьи в деле о подкупе и аресте афганского гражданина.

В настоящее время по данному инциденту ведется расследование.