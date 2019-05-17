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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев посетил жителей ветхих домов в Андижане

CA-NEWS (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Андижанскую область посетил старую махаллю в городе Андижане и ознакомился с условиями жизни в ней, сообщила пресс-служба главы государства.

Дома в этой махалле, находящейся в центре города, расположены беспорядочно. Из-за отсутствия инженерных коммуникаций стены подвергаются эрозии и осыпаются, санитарное состояние махалли в целом неблагоприятное, сообщили в пресс-службе.

Мирзиёев непосредственно ознакомился с этой ситуацией, поговорил с людьми. Отметил, что подобное положение дел не к лицу нашему народу, жители махалли будут обеспечены новым современным жильем и достойными условиями.

Здесь же обсуждены запланированные созидательные работы в городе Андижане. В частности, намечено построить на территории данной старой махалли 70 девятиэтажных домов.

Главе государства представлена информация о проекте строительства делового центра «Andijаn сity». В рамках проекта предусматривается строительство пятизвездочной гостиницы, конгресс-холла, офисов, оздоровительных и развлекательных заведений, ресторанов, семи-, девяти- и двенадцатиэтажных домов на площади в почти 70 гектаров.

Президент отметил, что данный центр должен строиться на основе комплексного подхода, он станет образцом и стандартом для Андижана. Ответственным лицам даны соответствующие указания и рекомендации.

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