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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Белоруссии на берегу реки нашли труп ребенка, матерью которого является гражданка Туркменистана

CA-NEWS (TM) -  В Бресте в Белорусси на берегу реки Мухавец обнаружили труп двухмесячной девочки, матерью которой является гражданка из Туркменистана 1990 года рождения, слушательница курсов одного из Брестских университетов, сообщается 16 мая на сайте УВД Брестского облисполкома.

Отмечается, что ребенок появился на свет 17 марта недоношенным и находился под медицинским наблюдением до 10 мая. Вскоре после выписки педиатр детской поликлиники пришла на осмотр малышки, но ей никто не открыл дверь. Она дозвонилась до молодой матери, но та отказалась говорить, где находится ребенок. К поискам младенца подключились милиционеры.

На допросе женщина рассказала оперативникам, что ее ребенок умер в результате несчастного случая, и она оставила его на берегу реки, испугавшись ответственности. При поисках, оперативниками были найдены место и труп ребенка. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, а тело ребенка направлено на экспертизу, по результатам которой будет установлена причина смерти младенца.

По факту убийства младенца возбуждено уголовное дело. Подозреваемая – мать ребенка - уже задержана, передает telegraf.by.

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