Бахыт Султанов: Нур-Султан станет евразийским глобальным хабом

CA-NEWS (KZ) - Целью стратегии развития столицы Казахстана до 2050 года является создание города с конкурентной и устойчивой экономикой, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

На площадке Астанинского экономического форума (АЭФ) аким столицы Казахстана Бахыт Султанов сообщил о кардинальных изменениях города за последние двадцать лет.

Открывая работу панельной сессии «Глобальный шелковый путь-форум мэров городов», Султанов выразил уверенность в том, что форум поможет его участникам приобрести новые знания, поделиться идеями и лучшими практиками для обмена опытом и дальнейшего внедрения.

«У нас с вами есть уникальная возможность – на площадке АЭФ обсудить наиболее актуальные экономические и социально значимые вопросы, как в отдельно взятом регионе, так и на всем мировом пространстве. Сегодня между глобальными городами идет постоянная конкуренция за инвестиции, таланты, туристов, предпринимателей. В этой борьбе выигрывает тот, кто предложит лучшие условия. Для сохранения конкурентоспособности мы должны обеспечивать высокое качество жизни в своих регионах. Потому что люди предпочитают работать там, где легко вести бизнес, безопасно и комфортно жить», – сказал он.

В городе, по его данным, производится свыше 11% валового внутреннего продукта республики, формируется 10% инвестиций в основной капитал страны. За эти годы валовой региональный продукт города в реальном выражении вырос в 6 раз, достигнув порядка $17 млрд.

«В экономику столицы было вложено почти 9 трлн тенге капиталовложений. Годовой объем инвестиций вырос в 55 раз, что составляет более $3 млрд. Сегодня Нур-Султан имеет самодостаточную экономику: 55% ВРП формируется за счет предпринимательского сектора. Каждый третий астанчанин занят в предпринимательстве, соответственно, здесь формируется более половины налоговых поступлений (53%) в бюджет страны», – сказал аким Нур-Султана.

Султанов отметил, что власти города всегда выступают за плодотворное деловое сотрудничество, за региональную интеграцию. В настоящее время Нур-Султан насчитывает 47 побратимов и партнеров из 32 стран, в том числе 29 столиц. С каждым из них мы стараемся развивать взаимовыгодную кооперацию в рамках как двусторонних, так и многосторонних отношений. Также ведутся работы по возрождению Великого Шелкового пути, который исторически был экономическим мостом между Востоком и Западом, выполнял не только торговую или транспортную функцию, но и более широкую, гуманитарную и культурную миссию.

«В этом году мы разрабатываем стратегию развития города Нур-Султан до 2050 года, которая будет учитывать долгосрочные вызовы, связанные с быстрым ростом столицы, неравномерностью развития городских территорий и привлечения талантов со всего мира. Целью Стратегии является создание города глобального уровня, который будет обладать привлекательностью жизни и работы для всех, глобально-конкурентной и устойчивой экономикой. И в конечном счете станет евразийским Глобальным хабом, в первую очередь политическим», – резюмировал аким столицы.