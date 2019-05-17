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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В регионах Туркменистана не хватает автобусных маршрутов

CA-NEWS (TM) -  В Туркменабаде существует 17 городских автобусных маршрутов, Балканабаде – шесть, однако нет расписания движения. Людям подолгу приходится ждать автобуса нужного маршрута. Ходят они нерегулярно и часто переполнены. Несколько лет назад, когда в Ашхабад поступили новые пассажирские автобусы, старые были переданы в областные центры. По причине их износа и отсутствия запчастей автобусное сообщение в Туркменабаде (Чарджоу), Мары и других крупных городах оставляет желать лучшего, передает Хроники Туркменистана.

Жители Туркменабада отмечают, что востребованные среди населения маршруты плохо функционируют. К примеру, востребован маршрут в направлении санатория в Фарабе, однако автобусы туда не ходят. Приезжающие в санаторий люди со всей страны теряют много времени, чтобы добраться с вокзала в Туркменабаде до санатория и обратно.

Так же нет автобусных маршрутов, связывающих районные центры с селами.

Жители Йолетеня рассказали, что у них фактически нет автобусных остановок. Водители автобусов останавливаются по требованию пассажиров. Иногда они совершают всего два-три рейса в день. За проезд берут 1 манат ($0,29), в то время как по стране стоимость проезда на общественном транспорте равна 0,50 манатам. Таксисты-частники, зная о плачевной ситуации с движением общественного транспорта, берут с пассажиров по 5 манатов.

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