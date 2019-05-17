«Народный фронт» вышел из коалиции и заблокировал роспуск Рады Украины

CA-NEWS (CA) - Партия "Народный фронт" выходит из парламентской коалиции. Такое решение было принято сегодня, 17 мая, на заседании фракции, заблокировав тем самым роспуск Верховной рады, передает strana.ua.



Решение поддержали все члены фракции.

"Закончилось заседание фракции, решение было принято единогласно. Глава фракции Бурбак должен сделать заявление с трибуны и после этого мы будем иметь все юридические основания для выхода из коалиции и дальше по процедуре", - рассказал член "НФ" Игорь Лапин.

Выход "Народного фронта" из коалиции даст возможность спикеру Андрею Парубию начать отсчет 30 дней, на протяжении которых в Раде должно быть сформировано новое большинство. Если этого не случится, то парламент может быть распущен президентом. Что, однако, невозможно менее, чем за полгода до плановых выборов.