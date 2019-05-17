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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы женщины обманула 30 человек, пообещав гранты

CA-NEWS (KZ) -  29-летняя гражданка Б. предлагала свое содействие в получении гранта на обучение в различные высшие учебные заведения в городе Алматы, передает BNews.kz со ссылкой на ДВД Алматы.

"Молодая женщина раньше работала в одном из колледжей Алматы. В бытность работника в сфере образования гр. Б. как-то помогла перевести студента на бесплатное обучение. Это возможно сделать законно, если студент показывает безупречный показатель по учебе. Но потеряв работу, женщина стала предлагать знакомым предоставление гранта в любом ВУЗе.

Якобы, она имеет нужные связи в органах образования и может «вытянуть» грант любому студенту за определенную сумму. Желающие обучатся бесплатно передавали злоумышленнице суммы в зависимости от ВУЗа, специальности и курса обучающегося. Никаких обещаний фигурант выполнять не собиралась, она просто собрала денег с 30 человек в размере от 500 до 800 тысяч тенге с каждого и пропала", - обрисовал картину совершенных преступлений начальник Управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая гр. Б., была задержана. Ее преступные действия квалифицированны по ст. 190 УК РК- -мошенничество. Зарегистрировано досудебное расследование.

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