Экологи нашли миллионы зубных щеток и соломинок в Индийском океане

CA-NEWS (CA) - Индийский океан и его берега оказались загрязнены огромным количеством пластикового мусора – только на Кокосовых островах ученые нашли почти миллион соломинок для питья и ботинок, 300 тысяч зубных щеток и миллионы одноразовых пакетов. Их выводы и прогнозы на будущее были представлены в журнале Scientific Reports, передает earth-chronicles.

"По нашим оценкам, только на этих островах присутствует свыше 414 миллионов частиц пластикового мусора, чья масса составляет 238 тонн. Это очень консервативная оценка, так как мы не изучали то, что скрывается на пляжах и берегах на глубинах более чем в десять сантиметров, и просто не смогли попасть на самые загрязненные пляжи", — заявила Дженнифер Лаверс (Jennifer Lavers) из университета Тасмании (Австралия).

Сегодня на свалки Земли каждый год попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается почвенными микробами и остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда этот мусор попадает в мировой океан, он сбивается в огромные кучи, подобные так называемому "большому мусорному пятну" в Тихом океане.

По этой причине последние 50-70 лет океанологи часто в шутку называют "пластиковым периодом" из-за огромного количества микрофрагментов полимеров в водах мирового океана. Как показывают наблюдения ученых, опубликованные в 2014 году, эти частицы долго не задерживаются в воде и, по всей видимости, съедаются рыбами и морскими животными, и поэтому представляют угрозу для экологии и здоровья человека.

Только в 2010 году в мировой океан попало свыше 12 миллионов тонн пластикового мусора, причем около 40% из него оказалось в воде в тот же год, когда он был произведен. В общей сложности, его количество превышает 5,25 триллиона частиц, и теперь от него принципиально нельзя избавиться.

Лаверс, Фингер и их коллеги выяснили, что эти оценки, скорее всего, не отражают реальных масштабов проблемы, проведя своеобразную "перепись" среди частиц пластикового мусора, загрязняющих акваторию и берега Кокосовых островов.

Этот архипелаг, как отмечают ученые, они выбрали не случайным образом. Он находится на большом удалении от всех континентов и прочих крупных клочков суши, на его 27 атоллах живет всего шесть сотен людей, и их почти не посещают туристы. Все это сделало Кокосовые острова идеальным местом для оценки того, как течения разносят мусор и где он оказывается в конечном итоге.

В общей сложности, ученые потратили более полугода на детальное изучение побережья семи крупнейших островов архипелага. Итоги этой "переписи" сильно удивили их – количество и масса мусора, а также его природа, сильно недооценивались.

Их берега оказались усеяны бесчисленным множеством пластиковых предметов, начиная с зубных щеток и пластиковой посуды и заканчивая шлепанцами, купальниками и различными одноразовыми товарами.

При этом, лишь небольшая часть из них лежала на берегу моря или на песке – примерно в 26 раз больше мусора было закопано на небольшой глубине. Благодаря этому, на каждый квадратный метр поверхности берегов этих островов приходится примерно 2,5 тысячи частиц пластика.

Как отмечают исследователи, такое открытие говорит о том, что текущие меры по борьбе с загрязнением пляжей практически бесполезны, так как большая часть частиц, опасных для флоры и фауны моря, а также здоровья людей, скрывается под песком, а не на его поверхности.

Ученые надеются, что их открытие привлечет внимание политиков, и они скорректируют эти стратегии и начнут бороться не только с уже существующим мусором, но и с его главным источником – производителями одноразовых упаковок и посуды.