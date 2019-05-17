«Город мертвых»: где находится одно из самых жутких кладбищ мира

CA-NEWS (CA) - В городе Палермо на Сицилии в XVI веке был открыт монастырь капуцинов, который стал домом для многих монахов. К концу столетия встал вопрос о необходимости собственного кладбища. Для этой цели была приспособлена крипта под монастырским храмом, и первым здесь был погребен мумифицированный священник по имени Сильвестро из Губбио, позже сюда были перенесены останки нескольких ранее скончавшихся монахов. А в XVII веке выяснилось, что особенность почвы и воздуха в этом подземелье препятствуют разложению тел, сообщает National Geographic Россия.

Идея сохранить тело нетленным понравилась множеству горожан, и они стали обращаться к администрации монастыря с просьбой быть захороненными в катакомбах. Вскоре помещение уже стало тесным, и капуцины добавили к крипте несколько коридоров.

Несмотря на особые природные условия катакомб, тела все же подвергали обработке. Сначала их высушивали в специальных камерах (Collatio) в течение восьми месяцев, а затем мумифицированные останки омывали уксусом. Во время эпидемий метод менялся: умерших погружали в разбавленную известь или растворы, содержащие мышьяк. После этого покойного, облаченного в лучшие одежды, помещали в подземных коридорах. Знатные горожане щедро жертвовали на нужды монастыря; ответно они рассчитывали не только на место упокоения – завещание могло включать в себя переодевание тела по нескольку раз в год.

В 1837 году был выпущен запрет выставлять на обозрение тела усопших, и часть нового коридора стала заполняться гробами. Но горожане нашли возможность обойти запрет: в гробах удаляли одну из стенок или оставляли «окошки», позволяющие видеть останки.



Официально катакомбы были закрыты в 1881 году, хотя после этого еще несколько человек все же было захоронено там. В своем окончательном виде необычное кладбище приобрело вид прямоугольника с дополнительным Коридором священников. Стороны прямоугольника — это так называемые Коридоры монахов, мужчин, женщин и профессионалов. На пересечении основных коридоров созданы небольшие кубикулы, куда хоронили детей и девственниц. Всего на подземном кладбище сейчас около 8000 тел, среди которых 1252 мумии, стоящих, сидящих и лежащих вдоль стен в прохладных коридорах, открытых для любого посетителя музея.

В настоящее время это уникальное кладбище (превратившееся в музей, которым заведуют монахи) является одной из самых известных достопримечательностей Палермо.