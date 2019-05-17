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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Учительница из Узбекистана с поддельными дипломами преподавала в трех школах Волгограда

CA-NEWS (UZ) -  В Волгоградской области полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении школьной учительницы.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, 30-летняя уроженка Узбекистана для получения работы использовала поддельные дипломы.

У нее была специальность биолога-эколога, дававшая ей право работать старшей вожатой. Однако, для трудоустройства в школу требовался диплом о профессиональной переподготовке. В 2015 году женщина купила через интернет поддельные дипломы “Уральского института повышения квалификации и переподготовки”. Липовые “корочки” давали ей возможность преподавать в школе английский язык и химию. Документы обошлись ей в 24 тысячи рублей ($330) . Через год она вела английский в трех школах Иловлинского района. В одной из них она стала классным руководителем.

В прошлом году она за 30 тысяч рублей (более $400) купила еще один поддельный диплом “Казанского (Приволжского) федерального университета”. После этого женщина стала преподавать еще и химию. Когда обман вскрылся, было возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа". Его расследованием занимались сотрудники регионального главка МВД.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и уже вскоре уголовное дело будет передано в суд.

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