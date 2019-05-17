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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев провел совещание по вопросам занятости и труда

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана 17 мая провел совещание по вопросам занятости и труда, передает Акорда.

Токаев отметил, что государственная политика занятости должна быть ориентирована на обеспечение людей достойной работой и справедливой платой за труд. Для достижения этой цели Касым-Жомарт Токаев поставил задачи, которые необходимо решить в предстоящий период.

– Первое. Подготовка кадров в соответствии с потребностями рынка труда. Четвертая промышленная революция дает толчок появлению совершенно новых профессий. Сегодня знания устаревают достаточно быстро, поэтому глобальным трендом стала подготовка кадров с профессиональными компетенциями. Правительству необходимо обеспечить комплексное обновление образовательных программ по наиболее востребованным специальностям, - сказал Глава государства.

В связи с этим в ближайшие три года необходимо укрепить материально-техническую базу и кадровый состав 180 колледжей и 20 вузов.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству держать на постоянном контроле вопрос качества и востребованности высшего и профессионально-технического образования.

Второй важной задачей президент назвал создание качественных рабочих мест.

– Сегодня большинство создаваемых в стране рабочих мест имеет краткосрочный характер. Такой подход не обеспечивает эффективную занятость населения, а лишь на некоторое время стабилизирует рынок труда. Поэтому мы должны, прежде всего, создавать постоянные рабочие места в испытывающих кадровый дефицит отраслях, таких как обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, туризм, сфера услуг, информационные технологии, - отметил Глава государства.

В качестве третьей задачи Касым-Жомарт Токаев определил обеспечение новых форм занятости. По его словам, глобальные технологические тренды приводят к масштабной трансформации рынка труда.

– Привычные характеристики рынка труда, такие как трудовой договор, профсоюзы, отпуск, больничный, уже не универсальны, как ранее. Увеличивается количество так называемых фрилансеров, аут-стафферов и других. В этой связи нам необходимо предусмотреть нормативное регулирование новых форм занятости, – сказал Президент Казахстана.

Следующей задачей Глава государства обозначил трудоустройство молодежи.

Пятая задача, которую поставил Президент, – обеспечение инклюзивности политики занятости. Глава государства поручил Правительству предусмотреть в госпрограмме «Еңбек» конкретные механизмы трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

Касым-Жомарт Токаев шестой задачей определил повышение трудовой мобильности.

Седьмая задача, возложенная на Правительство, – укрепление гендерного равноправия.

– Мы должны последовательно защищать трудовые права женщин. Необходимо разработать комплекс мер по обеспечению участия женщин на всех уровнях государственного управления и в корпоративном секторе, - заключил Глава государства.

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