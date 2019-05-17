Американские кадеты будут обмениваться опытом с курсантами Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 15 мая, в Академии Вооруженных Сил Узбекистана прошла научно-практическая конференция “Великие полководцы и государственные деятели” с участием курсантов Академии и 36 кадетов корпуса подготовки офицеров резерва Вооруженных сил США.

На конференции курсанты и слушатели Академии представили на узбекском, русском и английском языках доклады о таких великих сынах нашего народа, как Амир Темур, Алишер Навои, Имам Бухари, Аль-Хоразми, Абу Али Ибн Сино, Жалолиддин Мангуберди, сообщило УзА.

В течение трех неделей прибывания кадетов запланированы мероприятия по взаимному обмену опытом, ознакомление представителей Вооруженных сил США с деятельностью Академии Вооруженных Сил, других высших военных образовательных учреждений Министерства обороны Узбекистана, созданными для курсантов условиями, учебным процессом.

Напоминаем, что 14 мая делегация из США во главе с губернатором штата Миссисипи Филиппом Брайантом побывала в Академии Вооруженных Сил Узбекистана.