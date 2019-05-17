В Нур-Султане подписан устав новой Тюркской Торгово-промышленной палаты

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане 17 мая на полях XII Астанинского экономического форума подписан устав Тюркской Торгово-промышленной палаты в рамках заседания Тюркского делового совета, сообщает пресс-служба правительства РК.

Подписантами выступили председатель правления национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» А. Мырзахметов, президент национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана М. Мусаев, президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана М. Шаршекеев, президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Р. Хисарджыклыоглы.

Трансформация Тюркского делового совета в международную организацию даст новый импульс развитию экономической кооперации между тюркскими странами.

На сегодня общий объем ВВП тюркских стран составляет более $1 трлн, население превышает 150 млн человек. Данные страны ежегодно импортируют продукцию на более чем $260 млрд. В свою очередь, единая палата создаст основу для увеличения производства продукции внутри этих стран, т. е. обеспечить коллективное импортозамещение.