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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане стали меньше жениться и больше разводиться

CA-NEWS (TJ) -  В первом квартале этого года органами ЗАГС зарегистрировано 21,7 тысяч браков, что на 3,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Снижение регистрации браков наблюдается во всех регионах республики: в ГБАО – на 23,7%, в РРП – на 3,8%, в Хатлонской области – 3,1%, в Согдийской области – на 2,5%, в Душанбе – 1,8%. Между тем, за три месяца этого года по стране зафиксировано 3 тыс. 173 развода, что на 3,8% (на 115 разводов) больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Об этом сообщает Агентство по статистике при президенте РТ, передает 17 мая АП.

В ГБАО число разводов выросло на 40%, в Душанбе – на 17,6%, а в Хатлонской области – на 11%. В Согдийской области и в РРП количество зарегистрированных разводов снизилось на 3,1% и 0,9% соответственно.

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