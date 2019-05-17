РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Карагандинские полицейские приняли 305 граждан по акции «Приемная на дороге»

CA-NEWS (KZ) -  За первую половину дня Карагандинские полицейские приняли 305 граждан по акции «Приемная на дороге», передает пресс-служба ДП.

По поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева для обеспечения обратной связи с населением, личных контактов руководителей подразделений полиции с гражданами с 16-го по 17-ое мая т.г. по всей республике проводится акция «Приемная на дороге».

Во всех городах и районных центрах Карагандинского региона был организован 19 мобильных групп.

Основной целью акции является оперативное решение проблемных вопросов граждан по различным вопросам деятельности подразделений полиции, в т.ч. по оказанию государственных услуг в регистрации автотранспорта, выдаче водительских удостоверений, паспортов и удостоверений личности, переоборудования транспортных средств, по вопросам организации дорожного движения, уплаты штрафов за административные правонарушения, по вопросам профилактики правонарушений и охраны общественного порядка, реагирования на неправомерные действия сотрудников полиции и поступления на службу в полицию.

«Это является ярким примером того, что люди, задав свои наболевшие вопросы, получают четкие ответы и консультации. На сегодняшний день по поручению министра внутренних дел проводятся множество мероприятий такого характера, в том числе с участием депутатов городского маслихата, общественных советов и представителями профильных учебных заведении МВД. Наша задача состоит в том, чтобы все службы нашей полиции были как можно ближе к населению и знали актуальные вопросы народа», — сказал начальник ДП Карагандинской области, полковник полиции Ерлан Жумасеитович Файзуллин.

В акции также приняли участие представители Карагандинской академии МВД РК им. Б.Бейсенова во главе начальника Дарменова Акынкали Даутбаевича, которые отвечали на вопросы обучения в профильных учебных заведениях.

В первую половину дня мобильные группы по всей Карагандинской области приняли 305 граждан, от которых поступило 310 обращений, из них вопросы, касающиеся по переоборудованию технических средств - 14, по уплате штрафов - 92, по деятельности миграции - 45, по организации дорожного движения - 32, по выдаче водительских удостоверении - 35, по регистрации технических средств - 41 и по другим службам ОВД - 51.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Алматы горит мусорный полигон, детям рекомендуют не выходить на улицу
  • История о том, как монголка договорилась с талибами о вакцинации более 1 млн детей
  • США внесли Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×