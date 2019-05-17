Карагандинские полицейские приняли 305 граждан по акции «Приемная на дороге»

CA-NEWS (KZ) - За первую половину дня Карагандинские полицейские приняли 305 граждан по акции «Приемная на дороге», передает пресс-служба ДП.

По поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева для обеспечения обратной связи с населением, личных контактов руководителей подразделений полиции с гражданами с 16-го по 17-ое мая т.г. по всей республике проводится акция «Приемная на дороге».

Во всех городах и районных центрах Карагандинского региона был организован 19 мобильных групп.

Основной целью акции является оперативное решение проблемных вопросов граждан по различным вопросам деятельности подразделений полиции, в т.ч. по оказанию государственных услуг в регистрации автотранспорта, выдаче водительских удостоверений, паспортов и удостоверений личности, переоборудования транспортных средств, по вопросам организации дорожного движения, уплаты штрафов за административные правонарушения, по вопросам профилактики правонарушений и охраны общественного порядка, реагирования на неправомерные действия сотрудников полиции и поступления на службу в полицию.

«Это является ярким примером того, что люди, задав свои наболевшие вопросы, получают четкие ответы и консультации. На сегодняшний день по поручению министра внутренних дел проводятся множество мероприятий такого характера, в том числе с участием депутатов городского маслихата, общественных советов и представителями профильных учебных заведении МВД. Наша задача состоит в том, чтобы все службы нашей полиции были как можно ближе к населению и знали актуальные вопросы народа», — сказал начальник ДП Карагандинской области, полковник полиции Ерлан Жумасеитович Файзуллин.

В акции также приняли участие представители Карагандинской академии МВД РК им. Б.Бейсенова во главе начальника Дарменова Акынкали Даутбаевича, которые отвечали на вопросы обучения в профильных учебных заведениях.

В первую половину дня мобильные группы по всей Карагандинской области приняли 305 граждан, от которых поступило 310 обращений, из них вопросы, касающиеся по переоборудованию технических средств - 14, по уплате штрафов - 92, по деятельности миграции - 45, по организации дорожного движения - 32, по выдаче водительских удостоверении - 35, по регистрации технических средств - 41 и по другим службам ОВД - 51.