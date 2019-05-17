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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Красноярском крае оштрафовали и выдворили мигрантов из Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  Прокуратура Ермаковского района (Красноярский край) в ходе проверки трудового законодательства на пилораме в д. Верхний Кебеж установила, что к работе на указанном объекте привлекались граждане Республики Таджикистан.

При изучении патентов на осуществление трудовой деятельности выявлены несоответствие деятельности, указанной в патенте, фактически осуществляемой трудовой функции.

Так, работники, у которых в патенте была указана профессия «подсобный рабочий», фактически осуществляли деятельность по распиловке древесины на пилорамных станках. Поскольку указанная работа связана с риском травматизма, к ее выполнению могут допускаться только лица, обладающие специальными познаниями и получившие разрешение на осуществление такой деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

По постановлениям прокурора о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации не указанной в разрешении на работу или патенте, если разрешение на работу или патент содержит сведения о профессии (специальности, должности, виде трудовой деятельности)) трое граждан Республики Таджикистан Ермаковским районным судом оштрафованы и выдворены за пределы Российской Федерации.

Работодатель, допустивший нарушение федерального законодательства, признан виновным в совершении трех административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст.18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте, если разрешение на работу или патент содержит сведения о профессии (специальности, должности, виде трудовой деятельности)) с назначением штрафа на общую сумму 6 тыс рублей.

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