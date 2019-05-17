Дискриминация на почве сексуальной ориентации оборачивается стремительным распространением ВИЧ/СПИДа

CA-NEWS (CA) - Накануне Международного дня борьбы с гомофобией в ООН призвали все государства пресекать дискриминацию в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов или транссексуалов, а также отменить законы, криминализирующие однополые сексуальные отношения. Травля лиц с нетрадиционной ориентацией загоняет их «в подполье», что оборачивается стремительным ростом новых случаев ВИЧ-инфекции. Об этом напоминают в Объединенной программе ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

Как передает служба новостей ООН, несмотря на глобальные успехи в борьбе с ВИЧ/СПИДом, пока не удалось добиться снижения числа случаев заражения вирусом иммунодефицита среди геев, трансгендеров, секс-работников, потребителей инъекционных наркотиков и заключенных. Причина кроется в первую очередь в стигматизации этих людей, в том числе с помощью криминализирующих законов.

Ежедневно миллионы лесбиянок, геев, бисексуалов и трасгендеров всех возрастов и во всех регионах мира сталкиваются с вопиющими нарушениями прав человека, дискриминацией на рынке труда, в школах и больницах.

На сегодняшний день в 65 странах мира все еще действуют законы, криминализирующие однополые сексуальные отношения. По меньшей мере в восьми странах за такие отношения людей могут приговорить к смертной казни. В результате представители ЛГБТ боятся обращаться за медицинской помощью. При этом, по статистике, опасность заразиться ВИЧ среди геев в 28 раз, а среди женщин-трансгендеров в 13 раз выше, чем среди остального населения. В 2017 году 18 процентов всех новых случаев заражения ВИЧ были выявлены у мужчин-геев. Для того, чтобы изменить ситуацию, представители ЛГБТ-сообщества должны иметь возможность получать необходимые услуги в сфере профилактики и лечения заболевания.

«Мы все несем моральную и правовую ответственность за ликвидацию дискриминационных законов и принятие нормативных актов, которые обеспечат защиту представителей сексуальных меньшинств», - заявила и.о Исполнительного директора ЮНЭЙДС Гунилла Карлссон. Она напомнила, что правом на здоровье обладают все люди без исключения, независимо от их сексуальной ориентации.