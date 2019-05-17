Бердымухамедов назначил послов Туркменистана в Греции и Хорватии

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Греции. Им одновременно стал чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Италии Бердымурад Реджепов, передает 16 мая Гундогар.

Другим указом президента чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Румынии Аннамамед Аннаев назначен одновременно чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Хорватии.