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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов назначил послов Туркменистана в Греции и Хорватии

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Греции. Им одновременно стал чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Италии Бердымурад Реджепов, передает 16 мая Гундогар.

Другим указом президента чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Румынии Аннамамед Аннаев назначен одновременно чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Хорватии.

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