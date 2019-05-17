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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МВФ Кристин Лагард посещает Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард из Нур-Султана прилетела в Ташкент.

Сегодня, 17 мая, в Ташкенте в Министерстве финансов прошла встреча с директором распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Министерство опубликовало фото со встречи чиновников с ней.

В Ташкенте Лагард должна встретиться с президентом Шавкатом Мирзиёевым. По сообщению пресс-службы главы государства, Лагард и Мирзиёев встречались лишь месяц назад и обсуждали экономические реформы.

Стороны договорились продолжить интенсивное сотрудничество, прежде всего в сфере совершенствования денежно-кредитной политики, банковской системы, налогово-бюджетной политики, приведения качества отчетности и анализа платежного баланса страны в соответствие с международными стандартами.

Напомним, что МВФ прогнозирует рост ВВП Узбекистана на уровне 5,5% в нынешнем году и 6% — в предстоящем году.

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