Глава МВФ Кристин Лагард посещает Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард из Нур-Султана прилетела в Ташкент.

Сегодня, 17 мая, в Ташкенте в Министерстве финансов прошла встреча с директором распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Министерство опубликовало фото со встречи чиновников с ней.

В Ташкенте Лагард должна встретиться с президентом Шавкатом Мирзиёевым. По сообщению пресс-службы главы государства, Лагард и Мирзиёев встречались лишь месяц назад и обсуждали экономические реформы.

Стороны договорились продолжить интенсивное сотрудничество, прежде всего в сфере совершенствования денежно-кредитной политики, банковской системы, налогово-бюджетной политики, приведения качества отчетности и анализа платежного баланса страны в соответствие с международными стандартами.

Напомним, что МВФ прогнозирует рост ВВП Узбекистана на уровне 5,5% в нынешнем году и 6% — в предстоящем году.



