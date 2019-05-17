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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Россия будут углублять сотрудничество в экономике

CA-NEWS (MNG) -  17 мая председатель посткомитета парламента (ВГХ-великого государственного хурала) по экономике депутат Ж.Ганбаатар принял делегацию во главе с Сергеем Калашниковым, членом совета федерации федерального собрания России и первым заместителем председателя комитета совета федерации по экономической политике. Калашников предложил углубить сотрудничество между парламентскими комитетами по экономике двух стран, сообщает Монцамэ.

В свою очередь, депутат Ж.Ганбаатар поддержал это предложение и выразил заинтересованность в развитии туризма и связей между гражданами двух стран, а также в сотрудничестве в реализации масштабных проектов, поставке монгольского угля на международные рынки через Владивосток.

В заключение встречи, стороны выразили уверенность, что двустороннее сотрудничество в дорожно-транспортном секторе, а также в других отраслях будет выведено на качественно новый уровень развития на очередном заседании монголо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится 30 мая.

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