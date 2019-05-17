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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Поезд из Ташкента до Иссык-Куля запустят с 6 июня

CA-NEWS (UZ) -  Начиная с 6 июня текущего года будут запущены международные пассажирские поезда по направлению сезонного характера Ташкент – Бишкек – Рыбачье (Иссык-Куль), сообщила пресс-служба компании "Узбекистон темир йуллари".

Поезд, организованный с целью развития туризма между Узбекистаном и Кыргызстаном, отправляется каждый четверг, в 20:50, с Центрального железнодорожного вокзала «Ташкента» и проходит по территории Казахстана, а вечером следующего дня, в пятницу, в 20:29, прибывает на вокзал «Рыбачье». В обратном направлении поезд отправляется в Ташкент по субботам в 01:59 и прибывает на место назначения в воскресенье, в 05:00.

Международный маршрут пролегает через станции Казахстана «Сарыагач», «Арысь-1», «Чимкент», «Манкент», «Тюлькубас», «Абаил», «Бурное», «Жамбул», «Луговая», в Кыргызстане – «Мерке», «Чальвадор», «Қаинди», «Қораболта», «Беловодск», «Тўқмоқ», «Бишкек-2».

По данным "Узбекистон темир йуллари", стоимость проезда в плацкартном вагоне составит $35, в вагоне-купе - $48 и в вагоне-люкс - $94.

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