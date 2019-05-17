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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава департамента полиции Атырауской области отстранен от должности за "нескромное поведение"
Предыстория: Нескромное поведение, - Токаев о видео с начальником ДП Атырауской области

CA-NEWS (KZ) -  По вызвавшим общественный резонанс фактам, касающимся начальника Департамента полиции Атырауской области Дуйсембаева А.С., в регион была направлена комиссия Министерства внутренних дел во главе с заместителем министра А. Калайчиди.

Комиссией рассмотрены результаты служебного расследования, выявившего нарушение Дуйсембаевым А.С. служебной этики.

По результатам служебного расследования Министром внутренних дел принято решение о внесении представления в администрацию президента Республики Казахстан об освобождении Дуйсембаева А.С. от занимаемой должности.

Наряду с этим, освобожден от занимаемой должности начальник управления собственной безопасности Департамента полиции области, ряд других должностных лиц привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Также заместителем министра проведено оперативное совещание с личным составом по вопросам соблюдения служебной дисциплины и законности.

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