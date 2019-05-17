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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские туристы оставляют самые большие денежные средства в Южной Корее

CA-NEWS (MNG) -  По данным недавних исследований, проведённых министерством туризма Кореи, монгольские туристы оставляют самые большие денежные средства в Южной Корее из всех посещающих страну иностранных туристов. Так, один монгольский турист в среднем расходует 2,5 млн вон (более $2 тыс), из них 11 процентов – на получение медицинских услуг и 89% — шопинг, сообщает Монцамэ.

Сообщается, что в связи с результатами этих исследований южнокорейские торговцы с большей надеждой ожидают монгольских туристов и рассчитывают, что это восполнит “опустевшее” пространство после снижения активности китайских туристов.

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