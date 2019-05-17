Монголия приняла участие в международной конференции ЮНЕСКО по водным ресурсам в Париже

CA-NEWS (MNG) - 13-14 мая в Париже прошла Международная конференция ЮНЕСКО по водным ресурсам, в которой приняла участие делегация Монголии в числе министра окружающей среды и туризма Н.Цэрэнбата, директора комлексной школы “Хан-Уул” области Дорнод, одной из ассоциированных школ ЮНЕСКО Г. Будтуяа и учащегося 11-го класса А. Азбаяра, передает Монцамэ.

В ходе конференции профильные министры из более чем 40 стран, а также другие делегаты выступили с докладами о деятельности по направлениям управления водными ресурсами, устойчивого развития и межсекторального сотрудничества.

Министр Цэрэнбат во время участия в дискуссии на темам "Образование в области водных ресурсов в интересах устойчивого развития" и "Данные для принятия решений по водным ресурсам" представил проводимую по инициативе министерства окружающей среды Монголии кампанию "Зеленый паспорт" и закон “О плате за загрязнение воды”.

Кроме того, директор комплексной школы “Хан-Уул” Г. Будтуяа и ученик 11-го класса школы А. Азбаяр, представили свой проект "Дети одной реки" по охране рек Онон, Хэрлэн, Улз и Халх.

Целью конференции является обсуждение межсекторальных подходов к управлению водными ресурсами, обмен передовым опытом в сфере добычи водных ресурсов без ущерба окружающей среде, бережного использования водных ресурсов, сохранения их, а также оказания консультативной помощи странам по достижению целей, предусмотренных в разных международных водных программах.