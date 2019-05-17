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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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С 20 мая Великобритания меняет правила въезда в страну

CA-NEWS (CA) -  С 20 мая 2019 года Великобритания отменит бумажные миграционные карты для всех иностранцев в целях сокращения очередей в пунктах прибытия. Об этом говорится в заявлении главы пограничной службы Пола Линкольна, передает РИА Новости.

В настоящее время миграционные карты заполняются пассажирами, прибывающими авиарейсами или через морские порты из-за пределов Европейской экономической зоны. По сообщению Пола Линкольна, отмена миграционных карт "поможет решить проблему растущего числа пассажиров" и даст сотрудникам возможность сосредоточиться на "взаимодействии с иностранцами". Он отметил, что большинство данных, которые вносились в миграционные карты, скоро будут доступны для сбора в электронном виде.

В то же время профсоюзы Великобритании обеспокоены, что нововведение может ослабить пограничный контроль. Ежегодно выпускалось около 16 миллионов миграционных карт, которые использовались для учета въезжающих иностранных граждан.

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