РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

CA-NEWS (UZ) -  17 мая состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В начале беседы глава государства искренне поздравил президента Казахстана с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и больших успехов в государственной деятельности.

Особо подчеркнуто, что первый государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан в апреле этого года открыл широкие возможности для практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах, а также углубления культурно-гуманитарного диалога.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и регионального сотрудничества.

В завершение беседы глава государства пожелал Касым-Жомарту Токаеву успешного проведения предстоящих 9 июня этого года президентских выборов в Казахстане.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Россия и Туркменистан могут подписать новый газовый контракт на 5 лет
  • Алишер Усманов, Фаттах Шодиев и министры Монголии и Камбоджи выступят в Ташкенте на форуме МГИМО
  • Рахмон предложил создать в Душанбе антинаркотический центр в формате ШОС
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×