Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

- Узбекистан, политика
- 9:29, 18 мая 2019
- Просмотров: 509
CA-NEWS (UZ) - 17 мая состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
В начале беседы глава государства искренне поздравил президента Казахстана с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и больших успехов в государственной деятельности.
Особо подчеркнуто, что первый государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан в апреле этого года открыл широкие возможности для практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах, а также углубления культурно-гуманитарного диалога.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и регионального сотрудничества.
В завершение беседы глава государства пожелал Касым-Жомарту Токаеву успешного проведения предстоящих 9 июня этого года президентских выборов в Казахстане.