Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

CA-NEWS (UZ) - 17 мая состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В начале беседы глава государства искренне поздравил президента Казахстана с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и больших успехов в государственной деятельности.

Особо подчеркнуто, что первый государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан в апреле этого года открыл широкие возможности для практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах, а также углубления культурно-гуманитарного диалога.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и регионального сотрудничества.

В завершение беседы глава государства пожелал Касым-Жомарту Токаеву успешного проведения предстоящих 9 июня этого года президентских выборов в Казахстане.