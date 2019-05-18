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  18 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

CA-NEWS (CA) -  В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».

«Страна» уточняет, что документ журналистам передали источники в окружении Зеленского и речь идет о предварительной версии указа — окончательный вариант еще не утвержден, как и само решение о роспуске парламента.

«Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться», — заявил собеседник издания.

В указе сказано, что после выхода из коалиции в 2016 году партий «Батькивщина» и Самопомощи» в двух оставшихся партиях («Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт») насчитывается менее 226 депутатов, то есть меньше половины состава парламента.

В случае, если в Раде в течение месяца отсутствует коалиция, в состав которой входят большинство народных депутатов от конституционного состава парламента, президент имеет право распустить Верховную Раду, говорится в документе.

Проект указа президента датирован 20 мая, в этот день состоится инаугурация Зеленского. Внеочередные парламентские выборы планируется назначить на 14 июля, сказано в документе.

После выхода «Народного фронта» спикер украинского парламента Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции. По действующему законодательству, после этого фракциям дается 30 дней на создание новой коалиции. Если же она не будет создана, то президент может распустить Раду.

Однако, досрочный роспуск парламента возможен не позже чем за полгода до истечения сроков полномочий действующего созыва, то есть Зеленский имеет право это сделать до 27 мая. Полпред президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко заявила журналистам, что несмотря на выход «Народного фронта» из коалиции, у Зеленского все равно остается право распустить парламент, передает РБК.

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