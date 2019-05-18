Президент Узбекистана принял директора-распорядителя МВФ

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 мая принял директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард, находящуюся в стране с официальным визитом.

В ходе встречи детально обсуждены перспективы и определены приоритеты дальнейшего взаимодействия Республики Узбекистан и Международного валютного фонда.

Отмечено, что двусторонние переговоры, прошедшие в Нью-Йорке в сентябре 2017 года и в Пекине в апреле этого года, способствовали налаживанию и дальнейшему расширению плодотворного взаимодействия.

За последние два года значительно увеличились объемы технического содействия фонда: Узбекистан посетили 14 миссий МВФ, привлечены ведущие международные консультанты и эксперты в налоговой и финансовой сферах.

Кристин Лагард выразила признательность президенту за приглашение посетить Узбекистан и теплый прием. Директор-распорядитель МВФ особо отметила, что фонд высоко оценивает результативность активно проводимых в стране реформ с охватом всех отраслей и направлений.

В заключение Кристин Лагард подтвердила готовность Международного валютного фонда продолжать оказывать всемерное содействие и поддержку Узбекистану в продвижении эффективных реформ и обеспечении устойчивого роста национальной экономики.