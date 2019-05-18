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  18 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане женщина бросилась в реку с двумя детьми, все погибли

CA-NEWS (TJ) -  В Пенджикенте в реку Зерафшан бросилась молодая мать с двумя детьми. Как сообщил «АП» источник в органах в Пенджикенте, это случилось 16 мая, примерно в 15 часов.

«29-летняя жительница селения Маргедар джамоата Рудаки Пенджикентского района бросилась в реку Зерафшан вместе со своими двумя детьми. Девочке было 4 года, а мальчику всего 3 месяца»,- сообщил источник.

По его словам, женщина жила с родителями мужа, а муж находился в трудовой миграции в России.

По одной из версий, молодая мать бросилась в реку после телефонного разговора с мужем.

«Вчера нашли тело матери, сегодня было найдено тело мальчика, поиски 4-летней девочки продолжаются»,- сообщил источник.

Он также сообщил, что сегодня из России приехал муж погибшей.

В прокуратуре города Пенджикента сообщили, что возбудили дело по данному факту, следствие продолжается.

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