Первые казахстанские миротворцы вернулись с миссии ООН из Ливана

CA-NEWS (KZ) - В Казахстан вернулись миротворцы из Ливана. Они прилетели на военную авиабазу в Алматинской области, передает Zakon.kz.

Впервые в истории Вооруженных сил РК миротворческий контингент участвует в миссии ООН по поддержанию мира и безопасности в Ливане. Совместно с индийскими партнерами проведена необходимая подготовительная работа в рамках слаживания миротворческой роты. В конце октября 2018 года в Ливанскую Республику для участия в миссии "Временные силы ООН в Ливане" в составе индийского батальона "Индбат" направлены 120 военнослужащих сводной миротворческой роты казахстанского миротворческого полка.

Военнослужащих встречал заместитель министра обороны Республики Казахстан Муслим Алтынбаев.

- Нашими зарубежными партнерами и руководством ООН постоянно отмечается факт Республики Казахстан продвижения международного мира и безопасности. Впервые на ливанской земле представлены казахстанские миротворцы, воины великой степи. На протяжении шести месяцев вы достойно выполняли свой долг в Ливане и с почетом вернулись на родину. Вам на смену пришли ваши сослуживцы, прошедшие такую же качественную и всестороннюю подготовку. Ваши родные и близкие по праву испытывают гордость за вас. Ведь для них вы являетесь не только надеждой и опорой, но и достойным примером. Вы должны стать наставниками и учителями для ваших сослуживцев, которым еще предстоит выезд в Ливан. Практические навыки и умения, которые вы получили в миссии ООН должны быть всесторонне изучены и внедрены в программу миротворческой подготовки вооруженных сил, - сказал заместитель министра обороны РК Муслим Алтынбаев.

Встречали миротворцев руководство Алматинского регионального гарнизона и дети из военно-патриотического движения "Жас Сарбаз", который курирует Департамент по делам обороны г. Алматы.

Также встретить своих сыновей и мужей приехали близкие военнослужащих.

Согласно мандату ООН, казахстанское миротворческое подразделение в Ливане будет выполнять функции по патрулированию местности, организации наблюдательных постов, наблюдению за соблюдением прекращения огня. Срок миротворческой миссии ООН первой роты казахстанских миротворцев уже завершился, им на смену в Ливан отправляется вторая рота, которая прошла усиленную подготовку.

Асема Тунгушбаева