Казахстан будет строить доступное жилье по модели Сингапура

CA-NEWS (KZ) - Казахстан перенимает модель Сингапура в сфере строительства и обеспечения населения доступным жильем. Об этом сегодня на сесии АЭФ рассказал заместитель председателя правления АО НУХ "Байтерек" Ануар Омарходжаев, передает Zakon.kz.

На данный момент в 82% рынка доступного или вообще жилого фонда Сингапура обеспечивает одна корпорация, одна государственная организация. Ее бизнес-процессы выстроены таким образом, что сотрудники знают какой у страны будет демографический рост в ближайшее время, сколько людей нужно обеспечить жильем, какой цены должно быть это жилье, какого качества, чем будут заниматься люди, проживающие в их домах, как далеко им ездить на работу, сколько у них детей, сколько детских садов, школ, больниц. То есть, эта корпорация реализует и контролирует целую жилищную политику.

В Казахстане такой корпорацией является АО "НУХ Байтерек". В Сингапуре это фонд доступного жилья HDB, созданный в 1964 году для решения вопроса нехватки жилья в стране. Тогда было построено 100 тыс. квартир, чтобы предоставить их 600 тыс. человек.

- Сначала это были простые строения, но сегодня наш жилищный фонд такой же хороший как частные кондоминиумы. Большинство населения живет в государственном жилье и это включает ряд лиц с пропиской, жильем, граждан Сингапура. В прошлом году это было 21% населения. HDB управляет более чем 1 млн квартир и 90% из них является собственностью фонда, - рассказал о своем опыте ведущий консультант Singapore Cooperation Enterprise Яп Чин Бенг.

Одно из важных условий фонда – у одной семьи может быть только одна квартира от HDB. Также нельзя перепродать квартиру пока собственник не выплатил полную ее стоимость фонду (не менее 5 лет).