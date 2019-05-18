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  18 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Белорусские военнослужащие прибыли в Узбекистан для участия на совместных учениях

CA-NEWS (UZ) -  Военнослужащие Республики Беларусь 17 мая прибыли на военно-транспортном борту самолета Ил-76мд ВВС в аэропорт города Ферганы для участия на совместных тактико-специальных учениях «Боевое содружество – 2019». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

22 военнослужащих под командованием полковника армии Беларуси Олега Костромина примут участие на совместных учениях, которые пройдут на базе полигона “Гурумсарай” в Наманганской области. Учения пройдут в период с 20 по 27 мая текущего года.

В министерстве напомнили, что совместные учения состоятся согласно плану практических мер по дальнейшему совершенствованию сотрудничества в области безопасности, подписанному между двумя государствами.

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