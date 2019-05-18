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  18 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики

CA-NEWS (CA) -  США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Тем временем премьер-министр Канады Джастин Трюдо с президентом США Дональдом Трампом по телефону тему американских пошлин на канадские сталь и алюминий, на отмене которых настаивает Оттава.

Как рассказали в пресс-службе Трюдо, оба собеседника также затронули вопрос отношений Канады и США с Китаем и предстоящую ратификацию нового Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли.

По данным американских СМИ, обе страны близки к заключению договоренности об отмене американских пошлин на канадские сталь и алюминий.

1 июня 2018 года США ввели для защиты своего внутреннего рынка 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные на ввоз алюминия из ЕС, Канады и Мексики.

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