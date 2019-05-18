Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой

CA-NEWS (CA) - Вице-канцлера Австрии, лидера оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили, что он тайно встречался с некой племянницей российского олигарха Аленой Макаровой, передаёт Коммерсант.

Немецкие издания Sddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали отрывки видеозаписей, на которых якобы запечатлена встреча австрийского политика с россиянкой на Ибице в 2017 году, до того, как он стал вице-канцлером. На этой встрече, как пишут СМИ, Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал с Аленой Макаровой возможность оказать ему материальную помощь на парламентских выборах в обмен покупку 50% австрийского издания Kronen Zeitung. Политик также якобы предложил посодействовать ей в получении государственных контрактов в строительной отрасли.

Генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер заподозрил, что к публикации компрометирующего видео могут быть причастны политические оппоненты. «Наши юристы в настоящее время изучают материалы, к которым у нас есть доступ. Поскольку видео было снято явно незаконно, мы также готовим соответствующие юридические действия»,— приводятся слова господина Хафенекер на сайте партии.

Генеральная прокуратура Австрии намерена проверить информацию, получив у Spiegel и Sddeutsche Zeitung полную версию скрытой съемки. Как сообщает газета Kurier, после изучения материалов прокуратура примет дальнейшие решения. Между тем лидеры других партий на фоне скандала уже потребовали отставки Хайнца-Кристиана Штрахе и перевыборов в парламент.