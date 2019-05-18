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  18 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане двухлетняя девочка выпала из окна в детском саду

CA-NEWS (KZ) -  В детском саду города Талдыкорган в Казахстане двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Инцидент произошёл ещё 15 мая, его зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщают местные СМИ.

Оказалось, воспитательница детского центра "Карлыгаш" поставила детей на подоконник, чтобы они посмотрели из окна. Но двухлетняя девочка облокотилась на москитную сетку и вместе с ней выпала на улицу.

Ребёнок получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Сейчас девочка вышла из комы, хотя и остаётся в реанимации. В республике возбудили уголовное дело о несоблюдении правил безопасности жизни и здоровья малолетних.

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