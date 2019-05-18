Казахстан требует компенсацию от России из-за загрязнения нефти

CA-NEWS (KZ) - Около 600 тысяч тонн казахстанской нефти было загрязнено в трубопроводе "Дружба" и далее отгружено через порт Усть-Луга, экспортеры страны могут получить компенсацию от российской стороны за недополученную выручку при реализации некондиционной нефти, сообщила 17 мая пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

Проблема с качеством нефти в "Дружбе" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Нефть из "Дружбы", в частности, после станции "Унеча" в Брянской области поступает далее в "Балтийскую трубопроводную систему-2", следуя по территории России в морской порт Усть-Луга в Ленинградской области. Минэнерго РФ сообщало, что загрузка в танкеры кондиционной нефти в этом порту возобновилась 10 мая. Сама "Дружба" после "Унечи" далее идет двумя ветками на территорию Белоруссии, передает РИА Новости.

Казахстанское министерство отметило, что транзитом через Белоруссию транспортировка нефти из республики не производится с 2013 года. "Существующие поставки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" производятся через морские порты Усть-Луга и Новороссийск. Ухудшения качества нефти в порту Новороссийск не было", - указывается в сообщении.



Соответственно, проблемы возникли только при экспорте через Усть-Лугу. "В период с 15 апреля по 6 мая 2019 года через данный порт было отгружено 598,9 тысячи тонн (шесть танкеров) некондиционной нефти из ресурсов казахстанских производителей. ...При этом необходимо отметить, что АО "КазТрансОйл" обеспечило сдачу ресурсов грузоотправителей в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в начале маршрута (ПСП Самара) для дальнейшей отгрузки в порту Усть-Луга в полном объеме и с качественными характеристиками согласно ГОСТ", - заявило Минэнерго.

По его данным, на текущую дату ситуация в порту Усть-Луга нормализовалась и в период с 10 по 15 мая было отгружено 199,7 тысячи тонн (два танкера) казахстанской нефти, советующей требованиям ГОСТ.

Договор с "Транснефтью" на транзит казахстанской нефти предусматривает, что в случае сдачи в пункте назначения некондиционной нефти российская компания "компенсирует грузооправителю документально подтвержденные расходы, которые грузоотправитель будет вынужден в связи с этим понести, а также реальный ущерб, подтвержденный документально, если таковой причинен", отмечается в сообщении. "То есть казахстанские экспортеры путем обращения через транспортную компанию АО "КазТрансОйл" ... могут получить компенсацию за недополученную выручку при реализации некондиционной нефти", - подытожило ведомство.