В Туркменистане отмечают День Конституции и флага
- Туркменистан, общество
- 12:02, 18 мая 2019
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CA-NEWS (TM) - Сегодня, 18 мая, в Туркменистане отмечается двойной праздник – День Конституции и Государственного флага. По случаю этого события президент Гурбангулы Бердымухамедов обратился к соотечественникам с поздравительным посланием.
В субботу по всей стране пройдут массовые гулянья, концерты и фестивали.
Основной закон приняли в 1992 году после обретения страной независимости. Документ – живой, он постоянно меняется. Последний раз – в 2016 году. Согласно новой редакции, срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет.
Всего же изменения в Конституцию вносили семь раз. Впрочем, незыблемой в документе остается гарантия равноправия для всех граждан, верховенства закона, права на защиту чести и достоинства.