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  18 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане отмечают День Конституции и флага

CA-NEWS (TM) -  Сегодня, 18 мая, в Туркменистане отмечается двойной праздник – День Конституции и Государственного флага. По случаю этого события президент Гурбангулы Бердымухамедов обратился к соотечественникам с поздравительным посланием.

В субботу по всей стране пройдут массовые гулянья, концерты и фестивали.

Основной закон приняли в 1992 году после обретения страной независимости. Документ – живой, он постоянно меняется. Последний раз – в 2016 году. Согласно новой редакции, срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет.

Всего же изменения в Конституцию вносили семь раз. Впрочем, незыблемой в документе остается гарантия равноправия для всех граждан, верховенства закона, права на защиту чести и достоинства.


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