Канцлер Австрии отказался работать с замом из-за скандала с россиянкой

CA-NEWS (CA) - Канцлер Австрии Себастьян Курц намерен отказаться от работы со своим заместителем. Поводом стала видеозапись, на которой Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с некой россиянкой, передает РБК.

Источники в австрийской правящей коалиции заявляют о том, что Курц исключает возможность дальнейшего сотрудничества с вице-канцлером Штрахе, представляющим радикальную Партию свободы, сообщает агентство Reuters. Официальное заявление на эту тему будет сделано в субботу днем.

При этом есть вариант, что коалиция все равно будет сохранена, а Штрахе на посту заместителя канцлера заменит другой представитель радикалов. Речь может идти о министре транспорта Ноберте Хофере, который считается правой рукой лидера Партии свободы.

В 2016 году Хофер едва не выиграл президентские выборы в Австрии, однако во втором туре уступил Александру Ван дер Беллену.

Политический кризис в Австрии возник после того, как немецкие Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, предположительно сделанную в июле 2017 года. На ней Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус провели на Ибице переговоры с якобы племянницей российского олигарха. Она заявила им о желании купить 50% акций влиятельной австрийской газеты Kronen Zeitung. При удачном исходе сделки она якобы пообещала им помощь на парламентских выборах в октябре 2017 года, а взамен политики пообещали ее семье доступ к государственным контрактам.