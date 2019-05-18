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  18 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Соглашение о стратегическом партнёрстве между Таджикистаном и Узбекистаном вступило в силу

CA-NEWS (TJ) -  В Душанбе состоялась церемония подписания Протокола о ратификационном обмене Соглашения о стратегическом партнёрстве между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан, сообщает Озоди.

Документ подписали министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов. Согласно пункту 16 Соглашения, документ обретает законную силу с 17 мая 2019 года.

23 ноября 2018 года нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировал Договор о стратегическом партнерстве с Узбекистаном. Этот документ подписали президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров в Ташкенте 17 августа. В документе определены цели установления отношений долгосрочного и устойчивого партнерства, стратегические направления двустороннего сотрудничества.

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