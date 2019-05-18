Авиавласти РФ и Узбекистана не согласовали свободный выбор частот для полетов российских компаний

CA-NEWS (UZ) - Авиационные власти РФ и Узбекистана не согласовали свободный выбор частот для полетов российских компаний по договорным маршрутам между странами, следует из протокола по итогам встречи делегаций в конце апреля.

"Российская сторона предложила предоставить российским назначенным авиапредприятиям право свободного выбора частот для выполнения полетов по договорным маршрутам между двумя государствами", — говорится в протоколе, опубликованном на сайте Росавиации в пятницу.

"Узбекская сторона заявила о преждевременности рассмотрения данной возможности, предложила установить и поэтапно увеличивать частоту выполнения на соответствующих договорных маршрутах для назначенных перевозчиков", — указано в документе. Список маршрутов с согласованными до лета 2020 года частотами приведен в приложении к протоколу.

Как сообщает Интерфакс, вместе с тем РФ и Узбекистан договорились о предоставлении одному назначенному перевозчику с каждой стороны права на полеты по схеме "треугольник" в пять городов, выбрать которые могут сами авиакомпании. Узбекская сторона сообщила, что такие полеты будут выполняться в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. О выборе РФ пунктов в Узбекистане в протоколе не сообщается.

Рейсы между РФ и Узбекистаном в настоящее время выполняют "Аэрофлот", S7, Utair, "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways и др.