РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Вице-канцлер Австрии объявил об отставке после скандала с видео

CA-NEWS (CA) -  Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал заявление об отставке, сообщают Ведомости.

Такое решение он принял на фоне скандала, разгоревшегося из-за видеозаписи его разговора с женщиной, которую немецкие СМИ называют богатой россиянкой Аленой Макаровой. На видео была запечатлена беседа, в ходе которой женщина предложила политику поддержку на выборах, а взамен попросила помощи в бизнесе.

«Я сегодня говорил с канцлером Себастьяном Курцем, попросил об отставке с должности вице-канцлера Австрии, и он примет это решение», – заявил Штрахе журналистам (трансляцию с его пресс-конференции вел телеканал Welt). Он добавил, что в воскресенье также сложит полномочия председателя Австрийской партии свободы, пост перейдет нынешнему министру транспорта Норберту Хоферу.

Видеозапись 17 мая опубликовали журнал Spiegel и немецкое издание Süddeutsche Zeitung. По их данным, запечатленный на ней разговор состоялся на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Тогда Штрахе еще не был вице-канцлером. На встрече присутствовал еще один австрийский политик – Йоханн Гуденус. Россиянка якобы предлагала Штрахе материальную поддержку на выборах, а взамен просила помочь с покупкой австрийского издания Kronen Zeitung, получением лицензии на казино и строительных контрактов.

По данным Spiegel, встреча была «ловушкой», поскольку вилла, на которой обсуждались «миллионные сделки», оказалась оснащена несколькими скрытыми камерами. При этом кем и для чего были организованы эти переговоры, не сообщается. Кто передал журналистам эту видеозапись, издания не разглашают. Видео заинтересовалась верховная прокуратура Австрии, по данному факту будет проведена проверка.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Китае рассказали, как технологии распознавания лиц помогают полиции
  • Тимур Кулибаев стал членом комиссии международного олимпийского комитета
  • Рахмон предложил создать в Душанбе антинаркотический центр в формате ШОС
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×