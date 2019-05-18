Вице-канцлер Австрии объявил об отставке после скандала с видео

CA-NEWS (CA) - Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал заявление об отставке, сообщают Ведомости.

Такое решение он принял на фоне скандала, разгоревшегося из-за видеозаписи его разговора с женщиной, которую немецкие СМИ называют богатой россиянкой Аленой Макаровой. На видео была запечатлена беседа, в ходе которой женщина предложила политику поддержку на выборах, а взамен попросила помощи в бизнесе.

«Я сегодня говорил с канцлером Себастьяном Курцем, попросил об отставке с должности вице-канцлера Австрии, и он примет это решение», – заявил Штрахе журналистам (трансляцию с его пресс-конференции вел телеканал Welt). Он добавил, что в воскресенье также сложит полномочия председателя Австрийской партии свободы, пост перейдет нынешнему министру транспорта Норберту Хоферу.

Видеозапись 17 мая опубликовали журнал Spiegel и немецкое издание Süddeutsche Zeitung. По их данным, запечатленный на ней разговор состоялся на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Тогда Штрахе еще не был вице-канцлером. На встрече присутствовал еще один австрийский политик – Йоханн Гуденус. Россиянка якобы предлагала Штрахе материальную поддержку на выборах, а взамен просила помочь с покупкой австрийского издания Kronen Zeitung, получением лицензии на казино и строительных контрактов.

По данным Spiegel, встреча была «ловушкой», поскольку вилла, на которой обсуждались «миллионные сделки», оказалась оснащена несколькими скрытыми камерами. При этом кем и для чего были организованы эти переговоры, не сообщается. Кто передал журналистам эту видеозапись, издания не разглашают. Видео заинтересовалась верховная прокуратура Австрии, по данному факту будет проведена проверка.