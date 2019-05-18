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  18 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Суд освободил бывшего президента Армении
Роберт Кочарян
Роберт Кочарян

CA-NEWS (CA) -  Суд в Ереване изменил меру пресечения в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, передает ТАСС.

«Суд постановил изменить меру пресечения в отношении Роберта Кочаряна на освобождение под личное поручительство Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна», — объявил судья.

Кочаряна арестовали 27 июля 2018 года по обвинению в свержении конституционного строя. Менее чем через месяц его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде, однако затем снова поместили под стражу после жалобы Генпрокуратуры.

Дело против бывшего главы государства касается событий 1-2 марта 2008 года. Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение и разогнал протестующих сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл. Тогда погибли 10 человек, многие получили ранения. За разгоном демонстраций начали аресты лидеров оппозиции.

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